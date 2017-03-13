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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Сирийская оппозиция выдвинула условия для своего участия на встрече в Астане
CA-NEWS (KZ) - Сирийская вооруженная оппозиция выдвинула ряд условий для своего участия в переговорах в Астане после полученного приглашения, сообщает  РИА Новости но ссылкой на официальное заявление делегации.

Третий раунд межсирийских переговоров в Астане намечен на 14-15 марта. Делегация революционных военных сил Сирии, как называет себя оппозиция, перечислила четыре условия своего участия.

В частности, требуется перенести дату встречи в Астане на время после завершения перемирия, объявленного с 7 по 20 марта.

"Продолжение встреч связать с оценкой результатов режима прекращения огня и его соблюдения", — говорится в заявлении. Это позволило бы, по словам оппозиционеров, перед переговорами оценить результаты перемирий в районах Аль-Ваер и Восточная Гута.

Кроме того, делегация потребовала "полного соблюдения прекращения огня в районах под контролем формирований оппозиции", "прекращения насильственного переселения" в ряде районов Сирии и "завершения дискуссии о механизмах перемирия" до начала переговоров в Астане. На данный момент прошло два этапа переговоров по Сирии в Астане — 23-25 января и 15-16 февраля. Главным вопросом встреч является мирное урегулирование сирийского конфликта между правительством САР и представителями оппозиции.

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