Премьер-министр Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет извиняться перед Турцией за отказ впускать в страну двух турецких министров, сообщает Франс Пресс.

Ранее, власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

«Я собираюсь поспособствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», - сказал политик, отметив, что задавшие ему вопрос об извинениях журналисты «сходят с ума».

Эту позицию, по информации издания, также поддержал министр иностранных дел королевства Берт, Кундерс. «Полностью исключено, что мы будем приносить извинения», — сообщил он. Правительство Нидерландов, по его словам, «очень заинтересовано в том, чтобы принять меры», так как ситуация «сходит на нет».

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.