Из Cаудовской Аравии выдворят около 5 млн мигрантов

CA-NEWS (CA) - Власти Cаудовской Аравии намерены депортировать 20% своего населения — 5 млн​ нелегальных мигрантов. Соответствующая идея обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Hayat.

По данным издания, данная инициатива возникла у депутата доктора Садка Фаделя. Опасение у властей вызывает тот факт, что мигранты потребуют «натурализовать их», предоставив саудовское подданство.

В 2013 году власти Саудовской Аравии обязали нелегальных мигрантов покинуть пределы страны​. Тогда, как сообщала газета Al Arabiya, в стране начались рейды с целью вычислить приезжих. Работодателям, которые брали на работу мигрантов, грозили санкциями. Под угрозу попадали и арендодатели, которые сдавали квартиры нелегалам.

Тогда около 900 тыс. нелегалов продлили свои просроченные визы. Из страны добровольно выехали 2400 тыс. нарушителей.

Принятая в Саудовской Аравии на самом высоком уровне «Программа-2030» ставит перед собой амбициозную цель — избавиться от сырьевой зависимости. Важной составной частью этого плана является создание местного конкурентноспособного производства.

С этой целью необходимо преодолеть безработицу, вызванную перекосами в системе образования. Еще одна причина безработицы — конкуренция со стороны низкооплачиваемых мигрантов. Таким образом, депортации, проводящиеся с 2013 года, рассматриваются в Эр-Рияде как часть программы по оздоровлению страны.