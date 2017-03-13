Весенняя охота запрещена в Казахстане до середины июня

- С 16 февраля по 14 июня в Казахстане действует запрет на весеннюю охоту, сообщает министерство сельского хозяйства РК.

"Приказом комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК "О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования", в части запрета на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охот", — говорится в официальном сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, весенняя охота на любой вид создает мощный фактор беспокойства, резко нарушающий процесс гнездования. При этом первыми добываются наиболее активные и ценные в репродуктивном отношении самцы, что ухудшает генофонд видов, сообщает Sputnik-Казахстан.

"Очень многие, охотники, а количество членов охотничьих обществ в Казахстане неуклонно растет, превышая в настоящее время 150 000 человек, очень далеки от принципов бережного отношения к природе", — отметили в комитете лесного хозяйства. На фоне снижения численности пернатой дичи увеличивается количество браконьерства.

"В период весенней охоты 2016 года на территории республики зафиксировано 758 фактов нарушения требований пользования животным миром и правил охоты. При этом за аналогичный период 2015 года было зафиксировано 636 фактов нарушения. То есть отмечается рост нарушений правил охоты", —сообщает МСХ РК.

Наметившееся снижение численности пернатой дичи заставляет принять меры для увеличения их численности путем запрета на проведение весенней охоты.

В этой связи комитетом проработан вопрос с Институтом зоологии МОН РК и Казахстанской ассоциацией сохранения биологического разнообразия (АСБК) по отмене на всей территории республики весенней охоты на пернатую дичь.

Указанными научными и общественными организациями поддержана позиция по запрету весенней охоты во время гнездования птиц, учитывая, что охота является сильным фактором беспокойства для всех групп животных.