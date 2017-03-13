В аэропорту Ташкента задержали гражданина Израиля с патронами

- Демобилизованный солдат израильской армии задержан в аэропорту в Ташкенте, сообщается на русскоязычном портале Израиля IzRus.

Завершивший срочную службу солдат задержан в аэропорту в Ташкенте: в его сумке обнаружены 13 патронов. Солдат летел отдохнуть в Таиланд трансфером через Узбекистан, где в прошлый четверг, 9 марта, при проверке на посадку в самолет у него нашли патроны, почему-то не обнаруженные при проверке в израильском аэропорту.

С четверга, 9 марта, он содержится в КПЗ в аэропорту Ташкента. Консул Израиля в Узбекистане проведала его, и просила представителей погранслужбы принять во внимание тот факт, что речь идет о непреднамеренной ошибке. Однако ей это не удалось, власти страны собираются перевести израильтянина в полицейское отделение в столице и предъявить ему обвинения в провозе боеприпасов. МИД Израиля пытается оказать помощь задержанному.

Это не первый инцидент подобного рода в Узбекистане. В январе 2010 года в аэропорту Ташкента пограничники задержали 21-летнюю израильтянку, в сумке у которой был обнаружен магазин с патронами от автомата М-16. Ягудаева одолжила для поездки у своей подруги-военнослужащей большую армейскую сумку и не проверила ее содержимое. Не заметили обойму и сотрудники службы безопасности в тель-авивском аэропорту им. Бен-Гуриона. Только благодаря усилиям тогдашнего посла Израиля Хилеля Ньюмана Ягудаева и личному вмешательству главы МИД Авигдора Либермана Ягудаева была освобождена спустя трое суток.