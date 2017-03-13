В Дагестане бой по смешанным единоборствам закончился массовой дракой (видео)

- Азия и мир, спорт
- 10:16, 13 марта 2017
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Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей. Соперником Минеева стал дагестанец Азиз Джуманиязов. Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, «лягнул» соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка, отмечает издание.
Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице в «ВКонтакте прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций не всегда возобладают над собой. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки».
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