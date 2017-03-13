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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Дагестане бой по смешанным единоборствам закончился массовой дракой (видео)
CA-NEWS (CA) - Бой чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам закончился массовой дракой болельщиков, сообщает портал «Чемпионат.com».

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей. Соперником Минеева стал дагестанец Азиз Джуманиязов. Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, «лягнул» соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка, отмечает издание.

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице в «ВКонтакте прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций не всегда возобладают над собой. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом и пожали руки».

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