В Туркменистане празднование Международного женского дня сопровождалось возвеличиванием матери президента страны

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане празднование Международного женского дня сопровождалось возвеличиванием матери президента Гурбангулы Бердымухамедова. «Мать родившая героя», так чествовали Огулабат эдже - мать недавно переизбранного на третий срок президента, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык». Наблюдатели уже назвали это культом личности матери президента.

Во время предвыборной кампании президент Бердымухамедов, на одной из встреч с избирателями в Ахалской области, обещал на Международный женский день исполнить свои новые песни, которые он подготовил для туркменских женщин в честь праздника.

Видимо, это и вдохновило коллег президента по эстрадному цеху, которые на праздник 8 марта подготовили не меньший подарок - песню под названием «Мать давшая миру Аркадага», то есть, покровителя.

До этого в официалных СМИ возвеличивали лишь самого президента, его отца Мяликгулы Бердымухамедова и деда Бердымухамеда Аннаева. Проводились и продолжаются меры по увековечиванию их имён путём присвоения их названиям улиц и населённых пунктов, а также установлению памятников.

Недавно стало известно, что бывшая «Комната Рухнамы» (т.н. нарвственная конституция туркмен, написанная бывшим президент страны Сапармуратом Ниязовым - ред.) были переименованы в «Mälikguly otaglary», то есть «Комнаты Мяликгулы», где предусмотрено изучение жизненного пути отца «покровителя туркмен».

Кроме того, из членов семьи президента, лишь у его сына Сердара наблюдается политический карьерный рост. Сердар Бердымухамедов, точный возраст которого неизвестен, до избрания депутатом парламента на промежуточных выборах в ноябре 2016 года, работал на руководящих должностях в различных ведомствах.

Хотя президент Бердымухамедов и появился в день президентских выборов 12 февраля вместе с многочисленными членами семьи, обычно только его внук Керимгулы часто появляется вместе с ним на публике, например когда глава Туркменистана исполняет песни.

Конечно, президент Бердымухамедов в 2015 году спешно вернулся из Турции из-за болезни своей матери, чем показал свою любовь и привязанность к матери. Но до сих пор в официальных СМИ очень редко упоминалось имя Огулабат эдже, особенно это было заметно на фоне возвеличивания президентского отца Мяликгулы Бердымухамедова.

Это также резко отличало нынешнего президента от покойного Ниязова. Тогда как, именем матери Туркменбаши, Гурбансолтан эдже были названы районы, деревни, были возведены памятники, учреждены ордена её имени, про Огулабат эдже, можно сказать, не было известно вообще. Частью этого различия является и то, что ничего неизвестно и о супруге президента Бердымухамедова.

Теперь похоже, решено исправить это упущение и женскую часть рода Бердымухамедовых вывести в свет, считают местные обозреватели. По их мнению, за последние годы культ матери первого президента Туркменистана Гурбансолтан эдже был заметно ослаблен и, возможно, теперь возникла потребность это место заполнить.