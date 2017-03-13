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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Германии предоставит дополнительные средства для реабилитации ГЭС в ГБАО
CA-NEWS (TJ) - Правительство Германии предоставляет компании Pamir Energy дополнительные 2,4 млн. евро для реабилитации ГЭС «Аксу-1», расположенной в Мургабском районе ГБАО.

По данным посольства Германии в Душанбе, соответствующий финансовый договор подписан 4 марта министром экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода, генеральным директором Pamir Energy Далером Джумаевым и директором Германского банка развития в РТ Кристином Лаабсом.

По данным источника, предоставляемые средства будут направлены на устранение повреждений на станции, произошедшие в результате сильного наводнения в августе 2015 года. Также в рамках данного финансирования планируется принять дополнительные меры, чтобы сделать данную ГЭС более устойчивой к климатическим условиям Мургаба, сообщает Авеста.

Ожидается, что после проведения запланированных работ ГЭС «Аксу-1», установленной мощностью 1,02 МВт, будет обеспечивать электроэнергией административный центр Мургабского района и его окрестности.

В целом, правительство Германии выделило для реабилитации ГЭС «Аксу-1» 7,4 млн. евро. Строительные работы начались в 2016 году и должны быть завершены в 2018 году.

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