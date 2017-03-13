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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана 15-16 марта посетит Катар

CA-NEWS (TM) - президент туркменистана подписывает На 15-16 марта запланирован государственный визит президента Туркменистана в Государство Катар, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Дипломатические отношения с Государством Катар установлены в ноябре 1996 года. Мощный импульс активизации продуктивного партнёрства придали договорённости, достигнутые по итогам официального визита президента Туркменистана в Государство Катар в октябре 2010 года, а также официального визита Эмира Катара в страну в марте прошлого года.

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