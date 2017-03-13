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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На продолжающиеся в Беларуси акции протеста Лукашенко заявляет, что «майдана не будет!»

CA-NEWS (CA) - Сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Белоруссии, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".

В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек. В городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку". В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей.

Во второй половине дня протестная акция прошла в белорусском Рогачеве.

Как передает белорусский портал Tut.by, на митингах 12 марта в Бресте, Бобруйске и Орше прошли «Марши нетунеядцев» против декрета № 3 приняли участие в общей сложности около двух тысяч человек.
Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/534935.html

Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения. Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.

Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками "Ганьба!" (Позор).

Воскресные митинги и шествия, как и акция в субботу в Пинске - городе в глубине белорусского Полесья - проходят в основном стихийно.

Ряд лидеров белорусской оппозиции - политики Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрась Губаревич - были задержаны в пятницу в Молодечно, райцентре в 75 километрах от Минска, где протестным маршем прошли около тысячи человек.

Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.

Оппозиционная активистка Ольга Ковалькова осуждена на 7 суток ареста. В Бресте под арестом остается фермер Александр Кабанов, наказанный за проведение предыдущего "Марша нетунеядцев".

После завершения акции протеста в Орше ( в результате собралось более 1000 человек, см.фото) сотрудниками ОМОН задержан политик Павел Северинец.

Правозащитники и наблюдатели сообщают из регионов о многочисленных случаях превентивных задержаний общественных активистов и обысках.

Президент Лукашенко на минувшей неделе распорядился приостановить взимание так называемого "налога на тунеядство" - сбора на финансирование госрасходов, который, согласно президентскому декрету №3, обязаны платить не работавшие официально более полугода.

Лукашенко также высказался за то, чтобы позволить людям высказывать замечания к власти на определенных властями площадках, но приказал силовикам "выковыривать, как изюм из булки" провокаторов.

"Майдана в Беларуси не будет!" - в очередной раз заявил президент Лукашенко.

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Комментарии (3)
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amantay
11:36, 13 марта 2017
Лукашенко не боится Кремля. Путин не может расправиться с Баткой как с Бакиевым. Урок Кыргызстана и Украины белорусам должно быть впрок. Но кто знает. Даже Ливийцы, живущие на Земном Рае вышли против своего гениального правителя и помогли свергнуть Каддафи. Всевышний решает, а правители, как Чингисхан, Гитлер, Сталин или Путин, выполняют.
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znahar
11:09, 13 марта 2017
Батька, ты же понимаешь, ссориться с Кремлем нельзя. Это и тебе и другим в назидание.
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Italiya
11:02, 13 марта 2017
Лукашенко должен уйти в отставку за этот закон! По сути это антинародный закон! Это узаконенный грабеж! Как может безработный, переберающийся случайными заработками гражданин платить 250 $ в год налога, КАК?!? Это умонепостежимо! Это вопиющий и наглый узаконенный грабеж населения!
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