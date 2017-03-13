В Туркменистане составят каталог чистокровных ахалтекинцев

CA-NEWS (TM) - На заседании кабинета министров президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился приступить к составлению каталога чистокровных ахалтекинских скакунов – подробного реестра наиболее видных представителей элиты мирового коневодства, с указанием их достижений, происхождения и других сведений, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Как отмечалось, этот каталог необходимо будет зарегистрировать в соответствующих международных организациях, после чего ссылка на неё него станет обязательной. В этом многотомном издании будет фундаментально отражена роль туркменского народа в сохранении самого феномена ахалтекинцев и меры, предпринимаемые правительством страны в целях развития национальных традиций коневодства, отмечается в тексте.

Легендарные «небесные» кони – уникальное культурное достояние и бесценный вклад туркменского народа в сокровищницу общечеловеческих ценностей. На заседании Бердымухамедов указал на целесообразность подачи заявки в ЮНЕСКО на включение ахалтекинцев в Список Всемирного наследия.

Подчеркнув важность дальнейшего продолжения многоплановой результативной работы в области ахалтекинского коневодства, Бердымухамедов дал задание изучить возможности и подготовить соответствующие предложения об открытии научно-исследовательского центра или вуза данного профиля. Лидер нации поручил провести совещание с участием работников Государственного объединения «Туркмен атлары», именитых отечественных специалистов, в ходе которого обсудить пути практической реализации поставленных задач на этом направлении.