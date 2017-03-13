В Китае открыли крупнейший в мире радиотелескоп

CA-NEWS (CA) - В Китае крупнейший в мире радиотелескоп FAST (​Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope) бесплатно открыли для посетителей, сообщает на своей официальной странице в Facebook газета Peoples Daily.

Как уточняет издание, ежедневно радиотелескоп смогут посещать максимум 2 тыс. человек. FAST, как напоминает Peoples Daily, считается самым чувствительным радиотелескопом в мире. По словам инженеров, аппарат настолько чувствителен, что может уловить сигнал сотового телефона, который используется на Луне.

Сообщается, что для обеспечения нормальной работы телескопа в радиусе пяти километров вокруг отведена так называемая «зона тишины», где будут блокироваться все сигналы мобильных телекоммуникационных устройств. В связи с этим перед входом на смотровую площадку туристам необходимо сдать на хранение свои мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, смарт-браслеты и другие электронные устройства.

В районе посещения телескопа установлены несколько телефонных будок, из которых туристы могут бесплатно позвонить на внутрикитайские номера.

Каждый день телескоп могут посетить только 2 тысячи человек. Сообщается, что единственная платная услуга в турзоне – поездки на специальном шаттле и посещение астрономического музея. Туристам нужно заплатить 50 юаней (около $7) за билет на автобус, столько же обойдется музей.

Площадь FAST равняется 30 футбольным полям, а стоимость телескопа составляет $180 млн.