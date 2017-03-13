Лола Каримова-Тилляева выступила продюсером фильма об ученом Улугбеке, пригласив на его роль Винсент Касселя

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в соцсетях анонсировала предстоящий выход в свет документального фильма “Улугбек. Через тернии к звездам”. "Это наша первая с моим супругом Тимуром работа, в которой мы выступили в роли кинопродюсеров", - отмечает в сообщении Лола.

Документальный фильм посвящён жизни и трудам выдающегося мыслителя и учёного средневековья Мирзо Улугбека. "Идея создания фильма возникла у меня давно. Эта уникальная многогранная историческая личность восхищала и вдохновляла меня с детства. Улугбек, являясь человеком энциклопедических знаний, великим учёным и миролюбивым правителем, совмещал в себе необыкновенные для того времени человеческие качества. Улугбек – это выдающаяся личность, выходящая за временные рамки и территориальные границы", - комментирует Лола Каримова-Тилляева.

A post shared by Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) onMar 12, 2017 at 3:15am PDT

Как известно, Улугбек создал каталог звездного неба, в котором приводится описание 1118 звезд, и измерил продолжительность года с погрешностью всего в 25 секунд, приблизившись результатом ближе всех остальных ученых к современным компьютерным вычислениям. Улугбек определил, что угол наклона земной оси равен 23,52 градусам, что остается наиболее точным измерением на сегодняшний день. Карты звездного неба, созданные Улугбеком, использовались для морской навигации вплоть до XIX века, - говорится в сообщении.

В фильме труды Улугбека комментируют эксперты и ученые из Великобритании, США, Франции, Узбекистана, Дании, России и Нидерландов. В создании фильма были использованы ресурсы таких университетов, музеев и библиотек, как Бодлианская библиотека Оксфордского университета, Британский музей, Пристонский университет, Обсерватория Гриффита, Обсерватория Лазурного берега (Франция), Калифорнийский университет, Музей The David Collection в Копенгагене, Оксфордский Музей истории науки и Колледж святого Джона в Оксфорде.

В съемках были задействованы узбекистанские и казахстанские каскадеры и известные голливудские актеры, как Винсент Кассель, сыгравший главную роль (Улугбека), Арманд Ассанте, Франциско Овалле.

Музыку к фильму написал голливудский композитор Уолтер Афанасьев, известный по таким фильмам, как «Титаник», «Аладдин» («Весь новый мир»), «Горбун из Нотр-дама», «Геркулес». А певица Севара Назархан исполнила саундтрек к фильму.

О дате премьеры фильма пока не сообщается.