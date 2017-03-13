Самая большая выставка горнорудной отрасли Монголии пройдет 5-7 апреля

CA-NEWS (MNG) - Одно из самых масштабных мероприятий горнорудной отрасли в Монголии «Mongolia Mining – 2017» - 7-я горнопромышленная выставка пройдет 5-7 апреля в спорт комплексе «Буянт-Ухаа» в Улаанбаатаре, сообщает Монцамэ.

С каждым годом выставка «Mongolia Mining» расширяется и стала самой крупной выставкой в стране. На этот раз в ней примут участие более 120 предприятий из России, Китая, США, Японии, Нидерландов, Швеции, Казахстана, Чехии, Австралии, Германии и др. Одним словом, это мероприятие для поставщиков и потребителей горнорудного отрасли стало своего рода платформой для бизнес-встреч и обсуждений, которая предоставляет возможности для налаживания сотрудничества для всех, кто имеет отношение к этой отрасли.

На выставке участники-компании представляют свои услуги и техники, например, дробильные установки, спецтехники по геологической разведки, переработке руды, сверхпрочные стальные конструкции, электрогенераторы, осветительные приборы, горнопромышленные кабели, также услуги логистики, сервиса и проведения восстановительных работ.

Помимо этого, в ходе мероприятия Министерство горнорудной отрасли и тяжелой промышленности, Управление по делам полезных ископаемых и нефти представят информацию о сегодняшнем положении и перспективе горнорудной отрасли Монголии.

Соорганизаторы выставки «Mongolia Mining-2017» являются предприятия «Эрдэнэс Монгол», «Эрдэнэс Тавантолгой», «Эрдэнэт», «Багануур», «Шивээ-Овоо» и «Оюутолгой», которые тоже представят расширенную информацию о реализации проектов горнорудной промышленности, также о требованиях при покупке, и обсудят другие актуальные проблемы сектора.