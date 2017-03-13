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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге на мигранта из Узбекистана рухнула часть фасада старинного здания
CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге в субботу вечером, около 21 часа, приезжий из Узбекистана мужчина получил травмы в результате падения на него куска лепнины со здания на Лиговском проспекте, рядом с ТЦ «Галерея». Мужчина получил черепно-мозговую травму, но выжил, сообщили российские СМИ.

Кусок лепнины с фасада здания рухнул на тротуар на Вознесенском проспекте
Как передают очевидцы в соцсетях, пострадавший потерял сознание. Еще несколько прохожих успели вовремя отскочить, их не задело.

«Шла буквально в 7 шагах была когда это упало, не дай Бог кому то оказаться в такой ситуации, на человека прям кусок бетона упал, двое успели отскочить», - пишут свидетели происшествия.

«Скорая» доставила раненого в больницу. Там 26-летнему жителю Узбекистана была оказана первая помощь, врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Однако, придя в себя, мужчина покинул стационар, сообщает Metro.

Как уточнили в МЧС, у молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас проводится проверка по факту обрушения фасада. Если оставшаяся часть лепнины представляет потенциальную опасность для людей, ее демонтируют в ближайшее время.

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