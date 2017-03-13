Вступило в действие монголо-канадское межправительственное соглашение

CA-NEWS (MNG) - Члены правительств Монголии и Канады объявили об официальном вступлении в действие «Монголо-Канадского межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», сообщает в пятницу Монцамэ.

В рамках соглашения канадские инвесторы должны изъявить желание инвестировать не только в горнорудную отрасль, но и в области сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергии. Данная тема была затронута на встрече министра горнорудной и тяжёлой промышленности Ц.Дашдоржа и министра по вопросам международной торговли Канады Франсуа Филиппа во время организованного недавно форума PDAC или Канадской инвестиции и содействия развитию.

По итогам встречи была открыта возможность привлечения инвестиции в размере 20 миллионов долларов в горнорудную отрасль нашей страны и подписан соответствующий меморандум. По данным статистического управления Канады, за последние два года правительство Канады инвестировало в Монголию $6,4 миллиарда.