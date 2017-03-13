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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане будет создано ОАО «Авиакомпания «Туркменистан»

CA-NEWS (TM) - В целях диверсификации экономики, реализации Госпрограммы приватизации предприятий и объектов госсобственности на 2013-2016 годы президент Туркменистана подписал постановление «О создании акционерного общества открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан», сообщает госинформагентство.

Министерству экономии и развития, государственной национальной службе «Туркменховаёллары» документом предписано, изменив организационно-правовую форму ведомственного авиатранспортного предприятия «Туркменистан», реорганизовать его в акционерное общество открытого типа «Авиакомпания «Туркменистан».

Долевое участие в качестве учредителей ОАО «Авиакомпания «Туркменистан» разрешено Государственной национальной службе «Туркменховаёллары» в размере от уставного капитала – 70 процентов, Международному аэропорту города Ашхабад – 27 процентов и Главной службе воздушных сообщений – в размере 3 процентов.

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