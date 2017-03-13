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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан будет производить пылесосы, плиты и микроволновки

CA-NEWS (TM) - В рамках государственной программы по развитию производства электронного оборудования Министерством промышленности Туркменистана формируются организации, ориентированные на формирование в стране сети профильных предприятий на основе передовых инновационных технологий, сообщает в пятницу госинформагентство.

В целях организации производства различных видов бытовой техники – газовых и электрических плит, электродуховок, микроволновых печей, пылесосов – создано хозяйственное общество «Ходжалык харытлары».

Учредителями нового совместного предприятия выступили концерн «Туркменмашынгурлушык» и член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Производство качественной электротехнической продукции для внутреннего рынка позволит сократить объёмы импорта в данной сфере, обеспечит население доступными по цене товарами массового спроса.

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