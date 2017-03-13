Туркменистан будет производить пылесосы, плиты и микроволновки

- Туркменистан, экономика
- 11:29, 13 марта 2017
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CA-NEWS (TM) - В рамках государственной программы по развитию производства электронного оборудования Министерством промышленности Туркменистана формируются организации, ориентированные на формирование в стране сети профильных предприятий на основе передовых инновационных технологий, сообщает в пятницу госинформагентство.
В целях организации производства различных видов бытовой техники – газовых и электрических плит, электродуховок, микроволновых печей, пылесосов – создано хозяйственное общество «Ходжалык харытлары».
Учредителями нового совместного предприятия выступили концерн «Туркменмашынгурлушык» и член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Производство качественной электротехнической продукции для внутреннего рынка позволит сократить объёмы импорта в данной сфере, обеспечит население доступными по цене товарами массового спроса.
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