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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан впервые примет участие в Roma Fashion Week
CA-NEWS (KZ) - В Астане впервые прошел Центрально-Азиатский отборочный тур дизайнеров, моделей, визажистов, стилистов, фотографов/видеографов, которые представят Казахстан на Roma Fashion Week, сообщает  Kapital.kz со ссылкой на организаторов.

Региональные отборочные туры Roma Fashion Week ежегодно проходят в 20 странах. В предыдущие годы Казахстан принимал участие в качестве гостя.

«В прошлом году итальянская сторона предложила взять на себя организацию отборочного тура в Центральной Азии. Поступило порядка 100 заявок от конкурсантов. В Астану съехались частники со всех уголков Казахстана, из Кыргызстана, Армении. Онлайн заявки поступили от желающих из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В финал прошли в итоге 25 человек. Главная цель — заявить всем миру о том, что в Казахстане есть немало талантливых людей в сфере модельного бизнеса и бьюти-сфере. И все они не профессионалы, а только начинающие, но уже подающие большие надежды», -рассказал генеральный директор Asian Look Fashion Days, официальный представитель Roma Fashion Week в Центарльной Азии, дизайнер Канат Сауранбаев.

Финалисты регионального отборочного тура в Астане получили возможность принять участие в международном финале конкурса, который пройдет в столице Италии — Риме с 3 по 7 апреля. В нем примут участие в этом году 24 страны мира из шести континентов.

Победители римского этапа конкурса получат шанс бесплатно обучаться и стажироваться в знаменитой итальянской школе моды Cordella, академии красоты Romeur Academy и итальянских домах моды. Модели дополнительно получат контракт на 1 год с итальянским модельным агентством и автомобиль от спонсора итальянского отборочного тура — Mercedes Benz. Гостями Римской Недели моды уже побывали такие мэтры модной индустрии Джорджио Армани и Пьер Карден.

На конкурсе в Астане участников оценивало профессиональное жюри в каждой из шести номинации: казахстанская топ-модель, детские модели, дизайнер одежды, фешн фотограф, стилист по волосам и визажисты.

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