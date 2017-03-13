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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Афганистан попросил Россию восстановить советские объекты
CA-NEWS (CA) - тоннель слангАфганистан обратился к России с просьбой оказать помощь в восстановлении 124 объектов национальной экономики. Об этом в понедельник, 13 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства страны в Москве Мохаммада Касема. Со своей стороны Кабул пообещал поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани.

«Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124», — отметил Касем. Среди них он назвал тоннель Саланг, хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанцию в городе Пули-Хумри.

Касем отметил, что тема восстановления экономики его страны уже поднималась во время переговоров с российской стороной. 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Каюм Кочай встретился с заместителем министра энергетики России Юрием Сентюриным. «Мы очень хотим, чтобы российские компании участвовали в тендерах и побеждали... Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия. Для этого создан Высший экономический совет, который возглавляет президент нашей страны», — уточнил дипломат.

По его словам, Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые готовы к инвестициям.

В Афганистане идет гражданская война. С 1996 по 2001 году у власти в стране находились представители движения «Талибан». Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям, отмечает Lenta.

Они особенно активизировались после того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся в стране, к декабрю 2014-го покинули территорию государства. В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.

На фото: тоннель Соланг - автодорожный тоннель, построенный советскими специалистами, в 1958—1964 годах в районе перевала Саланг. Со времени начала эксплуатации в 1964 году и до 1973 года считался самым высокогорным автодорожным тоннелем в мире. Длина тоннеля 2,676 километра (вместе с выходными галереями 3,6 километра). Ширина проезжей части 6 метров. Высота южного портала над уровнем моря около 3200 метров. наивысшая точка тоннеля над уровнем моря 3363 метра. В 1976 г. была проведена электрификация и установлена система вентиляции. Движение автотранспорта было односторонним. В годы гражданской войны между Северным Альянсом и талибами Саланг стал естественной преградой и в 1997 году тоннель был взорван чтобы не допустить продвижения талибов на север.


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