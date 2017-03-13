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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Великобритании найден 700-летний храм тамплиеров (фото)

CA-NEWS (CA) - На западе Великобритании в графстве Шропшир в кроличьей норе было обнаружен подземный храм ордена тамплиеров, сообщает британское издание Daily Mail.

Тайное подземное убежище было обнаружено на фермерском поле, а вход в нее был замаскирован под небольшую нору кролика.

Святилище представляет собой древнюю рукотворную пещеру, внутри которой красивые арки и множество дорожек для передвижения человека. По мнению местных жителей, побывавших внутри, подземный храм находится в отличном состоянии. По предварительным оценкам, его возраст может достигать 700 лет. Однако точную дату его возведения специалисты назовут после тщательного изучения.

Предполагается, что святилище, скорее всего, принадлежало рыцарям ордена тамплиеров или их последователям.

Тамплиеры также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа, Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма, Бедные воины Христа и Храма Соломона — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Второй по времени основания (после Госпитальеров) из религиозных военных орденов.

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Комментарии (2)
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tusha
12:30, 13 марта 2017
в норке зайчиков ...........
Нет аватара
ksenia
11:55, 13 марта 2017
Офигенски!
кто есть кто
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