Глава МИД пообещал наиболее безопасные миссии для казахстанских миротворцев

CA-NEWS (KZ) - Казахстан будет выбирать наиболее безопасные миссии для направления своих военнослужащих, заверил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, передает Tengrinews.kz.

"При рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН мы учитываем такой важный фактор, как безопасность наших военнослужащих. То есть мы будем выбирать наиболее безопасные миссии", - сообщил министр на правительственном часе в Мажилисе РК.

По его словам, в настоящее время 4 наблюдателя от Казахстана продолжают службу в Западной Сахаре. Всего же с 2014 года в миссии ООН по наблюдению за референдумом в Западной Сахаре, а также в миссии ООН в Кот-д'Ивуаре прошли службу 11 человек. Министр обратил внимание на эскалацию насилия и нестабильность мира. "По данным ООН, с 2008 года количество конфликтов увеличилось практически в три раза. Численность перемещенных в результате военных действий превышает 60 миллионов человек, а объем гуманитарных потребностей на 2017 год составляет 23 миллиарда долларов в год.

В этой связи конфликты в Афганистане, Сирии, Ираке и других горячих точках Азии, на ближнем Востоке и Африке рассматриваются нами с неизменных позиций политического урегулирования", - заметил Абдрахманов. Министр отметил востребованность миротворческого потенциала Казахстана в мире. "Высоко оценивается роль Казахстана в упомянутой ситуации с ядерной программой Ирана, в поисках путей урегулирования сирийского кризиса.

Члены Совета безопасности отмечают, что диалог между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии, укрепление режима прекращения огня в Сирии, создание трехстороннего механизма мониторинга за режимом перемирия в Сирии, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран, стало возможным благодаря Астанинской площадке, Астанинскому процессу и роли Главы нашего государства", - сказал Кайрат Абдрахманов.



