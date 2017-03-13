Узбекистан планирует освоить более $4,5 млрд. инвестиций

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане за счет привлечения иностранного капитала в 2017 году планируется освоить более 4,5 млрд. долларов США. Это является рекордным объемом зарубежных инвестиций за год, сообщили в посольстве РУз в Кыргызстане.

В стратегии действий по развитию страны на 2017-2021 годы намечено увеличение до 2030 года объема ВВП более чем в два раза. Для этого планируется реализовать 657 инвестиционных проектов общей стоимостью около $40 млрд., создать новые свободные экономические зоны, продолжать крупную программу импортозамещения и развивать крупные инфраструктурные проекты.

В 2017 году из намеченных $4,5 млрд. зарубежных вложений за счет иностранных кредитов под гарантию правительства планируется освоить $1,854 млрд. по 79 проектам, за счет прямых иностранных инвестиций – $2,65 млрд. по 120 проектам. Упор на прямые инвестиции, привлекаемые без государственных гарантий, связан с политикой руководства страны удерживать неплохие показатели внешнего долга – 16% от объемов ВВП в 2015 году.

На заседании правительства в начале февраля Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу обеспечить экспорт узбекских товаров в 2017 году в объеме $10,8 млрд. В первую очередь, это должно произойти за счет реализации контрактов на поставку сырьевых товаров и продукции передела 1-2 уровня на сумму $7,7 млрд.

В 2017 году в рамках программы модернизации планируется завершить проекты стоимостью $2,5 млрд. Ключевыми здесь следует назвать автоматизированную систему учета электроэнергии в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях, завод по производству автомобильных шин в свободной экономической зоне «Ангрен», организацию ферросплавов на «Узметкомбинате».