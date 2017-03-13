Президент Узбекистана посетит Астану 22-23 марта

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Астану 22-23 марта, сообщил в понедельник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Предстоящий визит президента Узбекистана в Астану 22-23 марта, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центрально-азиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что центрально-азиатские страны демонстрируют единство перед лицом тех угроз транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться", — сказал Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

В ходе визита стороны рассмотрят вопросы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспортно-логистической отрасли, вопросы взаимодействия на уровне регионов и многое другое.

Напомним, ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев лично пригласил своего узбекского коллегу в гости.