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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана посетит Астану 22-23 марта
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Астану 22-23 марта, сообщил в понедельник министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Предстоящий визит президента Узбекистана в Астану 22-23 марта, после которого состоятся еще визиты в Астану некоторых глав центрально-азиатских государств, станет еще одним свидетельством того, что центрально-азиатские страны демонстрируют единство перед лицом тех угроз транснационального характера, с которыми нам приходится сталкиваться", — сказал Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

В ходе визита стороны рассмотрят вопросы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспортно-логистической отрасли, вопросы взаимодействия на уровне регионов и многое другое.

Напомним, ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев лично пригласил своего узбекского коллегу в гости.

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