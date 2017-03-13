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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Мы нашли общий язык с нашими кыргызскими партнерами, - глава МИД Казахстана о закрытых границах и жертвах экономического эмбарго в 2010 году

CA-NEWS (KZ) - "Что касается ситуации с Кыргызстаном - общий язык мы с нашими кыргызскими партнерами нашли, состоялись встречи как в стенах МИД Казахстана и Кыргызстана. Состоялась встреча в администрации президента Кыргызстана", - сообщил Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Казахстана, комментируя  высказывания президента Кыргызстана  Алмазбека Атамбаева о жертвах экономического эмбарго в 2010 году в интервью телеканалу "Евроньюс".

По словам министра, Казахстан намерен оказать содействие "братскому кыргызскому народу" по адаптации этой страны к условиям евразийского экономического союза. "Только что завершилось в Бишкеке наше межправительственное заседание, на котором обсуждались все вышеупомнятые в том числе вопросы, относящиеся к трансграничным рекам, водным вопросам.

Лично я, как министр иностранных дел, удовлетворен тем уровнем взаимоотношений, которые у меня есть с моими кыргызскими коллегами на всех уровнях. Я думаю, это все отвечает интересам наших народов, наших внешнеполитических приоритетов и в конечном итоге мы все живем в одном экономическом пространстве", - отметил глава МИД.

Вопрос возник на правительственном часе в Мажилисе, когда депутат Омархан Оксикбаев заявил о необходимости выставить позицию страны для того, чтобы предотвратить появление таких высказываний в будущем. Министр заверил депутатов, что Казахстан находит решение по любым вопросам, которые сегодня поднимаются народами, правительствами и неправительственным сектором этих стран, передает Tengrinews.kz.

"Не случайно те высказывания, о которых упомянул уважаемый депутат Оксикбаев, имели место быть и нашли свое место, особенно в интернет-пространстве, которое мгновенно распространило их. Как в случае опрометчивых высказываний одного из российских депутатов, так и в случае с высказыванием главы Кыргызстана в интервью телеканалу "Евроньюс", они нашли свое адекватное отражение в наших двусторонней переписке по дипломатическим каналам, в тех официальных встречах, которые провели наши дипломаты в столицах", - отметил дипломат.

Напомним, в феврале 2017 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о том, что Казахстан повинен в человеческих жертвах в 2010 году.

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Комментарии (4)
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sazanbek
16:57, 13 марта 2017
это было? было. обсудили, поговорили, вот и хорошо.
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karakolsan
16:19, 13 марта 2017
настоящий дипломат
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VCHO
14:08, 13 марта 2017
Не понятно... они согласны с высказыванием или нет?
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ffarukh
13:48, 13 марта 2017
Что касается ситуации с Кыргызстаном - общий язык мы с нашими кыргызскими партнерами нашли, состоялись встречи как в стенах МИД Казахстана и Кыргызстана. Состоялась встреча в администрации президента Кыргызстана
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вот и все, переговорили, разрешили, конфликт исчерпан, зачем дальше эту тему мусолить?
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