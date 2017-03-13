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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Улан-Батор и Москва отметят 60-летие побратимских отношений

CA-NEWS (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в РФ Банзрагч Дэлгэрмаа встретилась с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу монгольского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась 7 марта в здании правительства Москвы.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дружественных отношений и сотрудничества между столицами двух стран.

Дружественные связи между Улаанбаатаром и Москвой были установлены 60 лет тому назад и в настоящий момент они сотрудничают в сферах экономики, образования, культуры, градостроительства и др. Черемин отметил важность развития и расширения в дальнейшем этих дружественных отношений и сотрудничества.

Также во время на встрече стороны затронули вопросы, касающиеся празднования 60-летия установления дружественных отношений и сотрудничества между двумя столицами, совместном проведении культурных мероприятий в рамках юбилея, подготовки к предстоящему официальному визиту мэра Улаанбаатара С.Батболда в Россию в четвертом квартале этого года и окончательной разработки во время предстоящего визита программы о сотрудничестве между Улаанбаатаром и Москвой на период 2018-2020 гг.

Наряду с этим, посол Б.Дэлгэрмаа упомянула о тесном сотрудничестве, налаженном с Администрацией города Москвы, чтобы открыть монумент «Стремящиеся к Победе лошади» (в русскоязычном варианте - «По дорогам войны») во время очередного Дня Победы. Этот памятник был передан в дар Москве от монгольского народа по случаю 70-летия Победы ВОВ.

Поддерживая деятельность посольства Монголии, администрация города Москвы выразила готовность к сотрудничеству с посольством по данному вопросу.

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