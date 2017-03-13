ЮНИСЕФ сообщил о рекордном числе убитых детей в Сирии

- Азия и мир, происшествия
- 13:46, 13 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - В 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка, что является рекордным числом погибших детей с начала 2014 года. Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
По данным детского фонда организации, ЮНИСЕФ, за прошедший год в Сирии были убиты более 650 детей. Еще сотни умерли от болезней, от которых можно было бы вылечить при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, отмечается в докладе.
По данным организации, самими незащищенными остаются 2,8 млн детей, которые остаются в труднодоступных регионах Сирии. Из них 280 тыс. подвергаются нападению и им не доставляется гуманитарная помощь.
Отчет ЮНИСЕФ был опубликован в преддверии шестилетия начала вооруженного конфликта в Сирии.
По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год по меньшей мере 851 ребенок был вынужден участвовать в боевых действиях на стороне вооруженных группировок - это вдвое больше, чем годом ранее.
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