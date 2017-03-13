В Нидерландах разрешили акции против референдума в Турции, запретив акции в его поддержку

- Власти Нидерландов, запретившие мероприятия турецкой диаспоры в поддержку принятия конституционных поправок в Турции, разрешили при этом агитационную кампанию противников референдума 16 апреля.

Создав преграды на пути встречи турецких министров с диаспорой в Роттердаме, официальный Амстердам разрешил акцию против внесения изменений в текст основного закона Турции, передает "Анадолу".

Совместное обращение бывшего депутата от Партии справедливости и развития (ПСР) Абдуллатифа Шенера, главы Палаты союза адвокатов Турции Метина Фейзиоглу и объявленной в розыск депутата от Демпартии народов Тугбы Хезер Озтурк о проведении акций против апрельского референдума в Турции было утверждено властями Нидерландов, - говорится в сообщении.

Бывший депутат от ПСР Абдуллатиф Шенер уже выступил в трех городах Нидерландов, причем одно из его выступлений пришлось 5 марта в Роттердаме, куда в этот же день должен был прибыть глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Примечательно, что глава Палаты союза адвокатов Метин Фейзиоглу также выступал 18 февраля в Роттердаме, призвав диаспору выступить против изменений в основной закон Турции.

Депутат от Демпартии народов Тугба Хезер Озтурк, известная близостью к террористическим организациям, выступила в Нидерландах 4 марта.

Напомним, власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту.

Вскоре с давлением столкнулась и министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетуль Саян Кайя, которая прибыла в Нидерланды из Германии на автомобиле для участия во встрече с турецкой диаспорой. Полиция Нидерландов вначале задержала сотрудников охраны Фатмы Бетуль Саян Кайя. Министра попытались заставить выйти из автомобиля, а после ее отказа пригрозили эвакуацией машины. В итоге Кайя была вынуждена выйти из автомобиля, и в сопровождении сотрудников полиции ее выдворили в Германию.

В то же время сотрудники полиции Нидерландов разогнали с применением собак и конных нарядов тысячи этнических турок, собравшихся у стен генконсульства в Роттердаме в знак поддержки турецкого министра.

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