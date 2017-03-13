РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Нидерландах разрешили акции против референдума в Турции, запретив акции в его поддержку
CA-NEWS (CA) - Власти Нидерландов, запретившие мероприятия турецкой диаспоры в поддержку принятия конституционных поправок в Турции, разрешили при этом агитационную кампанию противников референдума 16 апреля.

Создав преграды на пути встречи турецких министров с диаспорой в Роттердаме, официальный Амстердам разрешил акцию против внесения изменений в текст основного закона Турции, передает "Анадолу".

Совместное обращение бывшего депутата от Партии справедливости и развития (ПСР) Абдуллатифа Шенера, главы Палаты союза адвокатов Турции Метина Фейзиоглу и объявленной в розыск депутата от Демпартии народов Тугбы Хезер Озтурк о проведении акций против апрельского референдума в Турции было утверждено властями Нидерландов, - говорится в сообщении.

Бывший депутат от ПСР Абдуллатиф Шенер уже выступил в трех городах Нидерландов, причем одно из его выступлений пришлось 5 марта в Роттердаме, куда в этот же день должен был прибыть глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Примечательно, что глава Палаты союза адвокатов Метин Фейзиоглу также выступал 18 февраля в Роттердаме, призвав диаспору выступить против изменений в основной закон Турции.

Депутат от Демпартии народов Тугба Хезер Озтурк, известная близостью к террористическим организациям, выступила в Нидерландах 4 марта.

Напомним, власти Нидерландов 11 марта запретили посадку в Роттердаме самолету с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на борту.

Вскоре с давлением столкнулась и министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетуль Саян Кайя, которая прибыла в Нидерланды из Германии на автомобиле для участия во встрече с турецкой диаспорой. Полиция Нидерландов вначале задержала сотрудников охраны Фатмы Бетуль Саян Кайя. Министра попытались заставить выйти из автомобиля, а после ее отказа пригрозили эвакуацией машины. В итоге Кайя была вынуждена выйти из автомобиля, и в сопровождении сотрудников полиции ее выдворили в Германию.

В то же время сотрудники полиции Нидерландов разогнали с применением собак и конных нарядов тысячи этнических турок, собравшихся у стен генконсульства в Роттердаме в знак поддержки турецкого министра.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×