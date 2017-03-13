Под лавиной в афганской провинции Бадахшан погибли 8 золотоискателей, 7 человек ранены

Восемь человек погибли, семь получили ранения в результате схода лавины в провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана.

Как сообщает управление комитета по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня на территории приграничного с Таджикистаном уезда Шахри-Бузург, когда группа местных жителей занималась промывкой золота.

Отмечается, что состояние оставшихся в живых семи старателей оценивается как критическое.