Под лавиной в афганской провинции Бадахшан погибли 8 золотоискателей, 7 человек ранены
- Азия и мир, происшествия
- 13:56, 13 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Восемь человек погибли, семь получили ранения в результате схода лавины в провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана.
Как сообщает управление комитета по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня на территории приграничного с Таджикистаном уезда Шахри-Бузург, когда группа местных жителей занималась промывкой золота.
Отмечается, что состояние оставшихся в живых семи старателей оценивается как критическое.
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