В Пакистане пройдет первая за 19 лет перепись населения
- Азия и мир, общество
- 13:59, 13 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - В Пакистане впервые за 19 лет пройдет перепись населения, сообщили в понедельник местные СМИ.
Шестая за всю историю Пакистана перепись населения должна начаться в среду 15 марта и завершится 25 мая.
Она пройдет при участии более 300 тыс. специально обученных государственных работников и военных.
Отмечается, что за предоставление ложной информации гражданам может грозить заключение на период до шести месяцев, а также штраф в размере 50 тыс. пакистанских рупий (480 долларов США).
Последняя перепись населения в Пакистане проводилась в 1998 году, тогда население страны составило 180 млн. человек.
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