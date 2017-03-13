В Пакистане пройдет первая за 19 лет перепись населения

- В Пакистане впервые за 19 лет пройдет перепись населения, сообщили в понедельник местные СМИ.

Шестая за всю историю Пакистана перепись населения должна начаться в среду 15 марта и завершится 25 мая.

Она пройдет при участии более 300 тыс. специально обученных государственных работников и военных.

Отмечается, что за предоставление ложной информации гражданам может грозить заключение на период до шести месяцев, а также штраф в размере 50 тыс. пакистанских рупий (480 долларов США).

Последняя перепись населения в Пакистане проводилась в 1998 году, тогда население страны составило 180 млн. человек.