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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Иран представил новый отечественный танк «Каррар»
CA-NEWS (CA) - В Иране прошла презентация нового отечественного танка, названного «Каррар». Одновременно было запущено его серийное производство, сообщает агентство Irna.

«Обновление сложной оборонной техники является одной из основных стратегий минобороны ИРИ в наземной области», - сказал министр обороны, бригадный-генерал Хосейн Дехган.

По словам Дехгана, передовой национальный танк «Каррар», который сегодня был представлен, может играть главную роль в целях выполнении этой стратегии.

«Этат танк является знаковым символом способностей экспертов Минобороны, экономики сопротивления и неэффективности санкций», - заявил министр обороны Ирана.

Электрооптический модулятор огня, лазерный дальномер, баллистический счётно-вычислительный прибор, комплекс круглосуточного запуска огня по стационарным и движущимся мишеням – всё это признаки танка «Каррар».

Машина была разработана и произведена экспертами Министерства обороны при сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами страны, а также местными военными предприятиями.

Напомним, 7 марта также при участии заместителя президента по вопросам науки и технологий Сурена Саттари и министра обороны Хосейна Дехгана был продемонстрирован новый вертолёт отечественного производства «Саба 248».

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