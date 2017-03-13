Иран представил новый отечественный танк «Каррар»

- Азия и мир, политика
- 14:03, 13 марта 2017
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«Обновление сложной оборонной техники является одной из основных стратегий минобороны ИРИ в наземной области», - сказал министр обороны, бригадный-генерал Хосейн Дехган.
По словам Дехгана, передовой национальный танк «Каррар», который сегодня был представлен, может играть главную роль в целях выполнении этой стратегии.
«Этат танк является знаковым символом способностей экспертов Минобороны, экономики сопротивления и неэффективности санкций», - заявил министр обороны Ирана.
Электрооптический модулятор огня, лазерный дальномер, баллистический счётно-вычислительный прибор, комплекс круглосуточного запуска огня по стационарным и движущимся мишеням – всё это признаки танка «Каррар».
Машина была разработана и произведена экспертами Министерства обороны при сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами страны, а также местными военными предприятиями.
Напомним, 7 марта также при участии заместителя президента по вопросам науки и технологий Сурена Саттари и министра обороны Хосейна Дехгана был продемонстрирован новый вертолёт отечественного производства «Саба 248».
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