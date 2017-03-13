На 60% территории Монголии существует риск возникновения «трудной» весны

- На 60% территории Монголии существует риск возникновения «трудной» весны примерно, сообщает портал Gogo со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Зиму 2016-2017 гг. Монголия была покрыта снежным покровом на 70-80%, что привело к сложной зимовальной ситуации в 150 сумах из 17 аймаков. Согласно отчету Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 100 сумов были в состоянии белого дзуда (бескормица, при которой домашний скот погибает от голода и холода — ред.), тогда как 53 сума были в более мягком состоянии дзюда этой зимой.

9 миллиардов тугриков были предоставлены пастухам, чтобы преодолеть сложную зимовальную ситуацию. В свою очередь, монгольское правительство оказало помощь на сумму 3,7 миллиарда тугриков.

Справка: Дзуд или зуд (монг. зуд), также бескормица — монгольское стихийное бедствие, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота.