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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане подорожало электричество
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана подписал постановление о повышении тарифов на электроэнергию для жителей республики, предприятий и учреждений, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Согласно документу, стоимость одного киловатта-часа электричества для бюджетных организаций, учреждений сферы коммунальных услуг и спортивных объектов выросла с 14.20 до 14.65 дирамов (около 2 центов), для транспорта, работающего на электричестве, с 9.55 до 14.65 дирамов. В два раза повышается цена электроэнергии для насосных станций.

Но повышение тарифов не касается алюминиевой компании TalCo. Цена за электричество для этого предприятия с 1 мая по 30 сентября составляет $00,8  за один киловатт-час электроэнергии, в период с 1 октября до 30 апреля - $0,1.

Последний раз цена на электричество в Таджикистане была повышена полгода тому назад. Тогда по решению правительства, стоимость одного киловатта-часа электричества для населения страны была повышена до $0,1. Стоимость электричества для промышленных предприятий была установлена в размере $0,4.

Власти Таджикистана много лет борются за энергетическую независимость и возлагают надежды на Рогунскую ГЭС, официальная церемония строительства которой состоялась 29 октября прошлого года. Уже в будущем году должен заработать первый агрегат новой ГЭС.

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