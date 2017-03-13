В Сети появилось видео сильнейшего шторма, снятое из каюты круизного лайнера в США
- Азия и мир, общество
- 15:04, 13 марта 2017
- Просмотров: 3389
CA-NEWS (CA) - В видеохостинге YouTube появилось видео сильнейшего шторма, снятое из каюты круизного лайнера Anthem of the Seas, следовавшего из Нью-Йорка во Флориду
Судно попало в него в феврале 2016 года, однако видео было опубликовано только сейчас. Путешествовавшие на третьей палубе молодые люди запечатлели, как во время мощного шторма лайнер накрыло девятиметровой волной и судно в буквальном смысле слова частично погрузилось под воду.
На борту находились более шести тысяч человек, четверо были ранены. Получило повреждения и судно: частично обрушился потолок на одной из палуб, сломалась мебель и разбились цветочные горшки.
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто