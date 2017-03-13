В Сети появилось видео сильнейшего шторма, снятое из каюты круизного лайнера в США

CA-NEWS (CA) - В видеохостинге YouTube появилось видео сильнейшего шторма, снятое из каюты круизного лайнера Anthem of the Seas, следовавшего из Нью-Йорка во Флориду

Судно попало в него в феврале 2016 года, однако видео было опубликовано только сейчас. Путешествовавшие на третьей палубе молодые люди запечатлели, как во время мощного шторма лайнер накрыло девятиметровой волной и судно в буквальном смысле слова частично погрузилось под воду.

На борту находились более шести тысяч человек, четверо были ранены. Получило повреждения и судно: частично обрушился потолок на одной из палуб, сломалась мебель и разбились цветочные горшки.