Племянника супруги Ислама Каримова перевезли из СИЗО в изолятор спецслужб Украины

- За день до начала двух судебных заседаний правоохранительные органы вопреки решению Соломенского суда Украины, перевезли Акбара Абдуллаева из Лукьяновского СИЗО в изолятор СБУ и не обеспечили явку заключенного, тем самым сорвав оба заседания. Об этом в интервью зарубежным СМИ сообщил адвокат Маркиян Галабала, передает ukranews.com.

"Вчера должно было состояться два судебных заседания. Первое слушание в Высшем Шевченковском районном Суде, оно касалось запроса на экстрадицию Акбара Абдуллаева из Украины в Республику Узбекистан. Однако это заседание без уважительных причин было отложено из-за необеспечения явки Акбара Абдуллаева. А второе слушание назначено в этот же день после обеда в Апелляционном Суде, по вопросу обжалования решения Соломенского Суда про временный арест Абдуллаева. И снова ему не была обеспечена явка в суд и слушание пришлось отложить", - заявил адвокат.

Также Галабала отметил, что из-за нового местопребывания заключенного, прокурор отозвал ходатайство по первому слушанию и направил его в другой суд.

"Как мне стало известно, вчера Акбар Абдуллаев был перемещен из Лукьяновского СИЗО в изолятор СБУ и в связи с этим ходатайство про экстрадиционный арест которое было подано в Шевченковский районный суд, прокурор отозвал и уже подал новое в Печерский районный суд", - прокомментировал Галабала.

В интервью Галабала заверил зарубежных журналистов, что делает всё возможное, чтобы Женевская Конвенция о защите прав и свобод человека была в полной мере соблюдена применительно к ситуации с Абдуллаевым. А само перемещение Абдулаева назвал незаконным.

"Украина ратифицировала данную Конвенцию и мы боремся за то чтобы эти права были соблюдены в полном объеме. Что касается перемещения Абдуллаева, то на мой взгляд это было сделано противозаконно поскольку решением Соломенского районного суда было четко определено, что на время ареста он должен находиться на территории Лукьяновского СИЗО", - подытожил Галабала.

Ранее в Киевском аэропорту "Жуляны" силовиками был задержан Акбар Абдуллаев, которого узбекские власти объявили в международный розыск. Сам Абдуллаев считает себя политзаключенным и опасается, что в случае экстрадиции в Узбекистан ему и его семье грозит смертельная опасность.