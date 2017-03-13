Мы не допустим никакого вмешательства - глава МИД РК о бывших казахско-турецких лицеях

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не допустит никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений. Об этом заявил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, комментируя ситуацию с бывшими казахско-турецкими лицеями, сообщают казахстанские сми.

"Подтверждаю, что казахско-турецкие лицеи прошли процесс ребрендинга, они имеют новые названия ("Білім-инновация лицейі" - прим.ред). Они руководствуются в своей программе утвержденными в Казахстане учебными программами и находятся под руководством соответствующих местных исполнительных органов власти. Мы никакого вмешательства в деятельность образовательных учреждений, которые находятся в Казахстане, не допустим", - заверил общественность Кайрат Абдрахманов.

Напомним, Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики Невзат Уянык 2 марта заявил о том, что КТЛ (казахско-турецкие лицеи - прим. ред) будут переданы под управление Министерства образования Турции.

МОН РК официально опровергло саму возможность подобной меры. Напомним, после попытки государственного переворота в Турции, который произошел в ночь на 16 июля 2016 года, турецкие власти открестились от казахско-турецких лицеев, заявив, что данные учебные заведения финансируются Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвинила в организации переворота.



