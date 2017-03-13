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  13 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Численность населения Китая к 2030 году достигнет максимума, а затем пойдет на спад

CA-NEWS (CA) - К 2030 году численность населения Китая достигнет 1,45 миллиарда человек. Об этом сообщает издание Global Time со ссылкой на замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Ван Пэйань.

По словам Ван Пэйаня, проблемы дефицита людей в Китае не будет наблюдаться в ближайшие сто лет. Однако к концу века численность населения страны снизится до 1,1 млрд человек.

Переизбыток людей в стране наблюдается из-за ослабления демографической политики. Власти Китая отменили правило «одна семья – один ребенок». Сейчас родители могут позволить себе второго ребенка, если хотя бы у одного из супругов нет родных братьев или сестер.

В 2016 году, как отмечает издание, в Китае зарегистрировали более 18 миллионов новорожденных.

В связи с исследованиями, Пэйань призвал китайскому руководству стоит пристальнее следить за уровнем рождаемости, а также показателям образованности среди граждан.

Поправки в законодательство, отменяющие ограничение рождаемости, были приняты в конце декабря 2015 года.

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