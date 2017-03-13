Узбекистан станет предоставлять политическое убежище беженцам
- Узбекистан, общество
- 16:20, 13 марта 2017
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- Обновлено: 16:33, 13 марта 2017
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял указ «О дальнейшем совершенствовании деятельности аппарата президента Республики Узбекистан», в котором поручил разработать механизм предоставления политического убежища.
Согласно документу, в структуре аппарата президента будет создана служба по политико-правовым вопросам, которая в двухмесячный срок должна разработать соответствующий документ, регулирующий порядок предоставления политического убежища.
«Разработать и внести на утверждение положение о порядке предоставления политического убежища, предусматривающее конкретные механизмы реализации полномочия президента Республики Узбекистан», – отмечается в указе.
В соответствии с Конституцией Узбекистана, глава государства «решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища».
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