Узбекистан станет предоставлять политическое убежище беженцам

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял указ «О дальнейшем совершенствовании деятельности аппарата президента Республики Узбекистан», в котором поручил разработать механизм предоставления политического убежища.

Согласно документу, в структуре аппарата президента будет создана служба по политико-правовым вопросам, которая в двухмесячный срок должна разработать соответствующий документ, регулирующий порядок предоставления политического убежища.

«Разработать и внести на утверждение положение о порядке предоставления политического убежища, предусматривающее конкретные механизмы реализации полномочия президента Республики Узбекистан», – отмечается в указе.

В соответствии с Конституцией Узбекистана, глава государства «решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и предоставления политического убежища».