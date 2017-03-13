Нацбанк Казахстана совместно с Халык-банком проверят качество активов ККБ

- Национальный банк Казахстана совместно с Халык-банком проверят качество активов крупнейшего в стране Казкоммерцбанка, Фонд проблемных кредитов выкупит токсичные активы БТА, сообщил Нацбанк в понедельник.

В начале марта 2017 года крупнейшие в Казахстане Казкоммерцбанк и Халык-банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций ККБ Халык-банку.

"Количественные параметры потенциальной сделки будут определены после получения результатов независимой проверки, с публичным раскрытием полученной информации", - приведены слова заместителя председателя главы Нацбанка Олега Смирнова в сообщении ЦБ.

"Базовым условием" возможного вхождения Халык-банка в капитал Казкоммерцбанка, по информации ЦБ, является "докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы".

Кроме того, для обеспечения финансовой устойчивости Казкоммерцбанка, активы БТА Банка будут отделены от Казкоммерцбанка и выкуплены Фондом проблемных кредитов, сообщил Нацбанк.

Кредит БТА на сумму $7,6 миллиарда составляет половину активов ККБ. В феврале правительство заявило, что докапитализирует Фонд проблемных кредитов на сумму два триллиона тенге ($6,7 миллиарда) для оздоровления банковского сектора, пишет Рейтерс .

В январе банки сообщили, что ведут переговоры о сделке, не дав деталей.

На два банка приходится 37 процентов активов всей банковской системы Казахстана. Халык, торгующийся в Лондоне и Алма-Ате, имеет рыночную капитализацию в размере $1,79 миллиарда, в то время как рыночная капитализация ККБ на внутреннем рынке составляет $600 миллионов.