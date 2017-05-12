В Туркменистане отменили приказ об устранении портретов на надгробиях

CA-NEWS (TM) - Главный имам Балканской области Ахмед Аманлыев рассказал туркменской службе радио Свобода «Азатлык», что ему известно о планах по устранению портретов усопших на кладбище «Байрам шехит», и добавил, что ничего подобного больше уже не планируется.

Однако он дал понять, что приказ об устранении портретов исходил не от имама, а «сверху», подразумевая, по-видимому, кого-то в правительстве.

Причина, по которой правительство Туркменистана могло бы желать устранения портретов с надгробий, неясна. Никто в правительстве не прокомментировал и не подтвердил действительность подобных мер.

По словам имама Балканской области Аманлыева, таких планов больше нет, но если это действительно приказ «сверху», то рано или поздно изображения усопших на могилах в Туркменистане все-таки канут в Лету, отмечает издание.

Радио Азатлык побеседовала с человеком, который недавно побывал на кладбище «Байрам шехит» на окраине города Берекет. Там он обнаружил, что 76 надгробий были внесены в список для — как бы это лучше сказать — «обезличивания». Мужчина навещал на кладбище «Байрам шехит» могилу своего сына, на надгробном памятнике которой изображен его портрет. Ему сообщили, что, согласно распоряжениям Гулбаева, родственники похороненных в этих могилах обязаны каким-то образом ликвидировать на надгробных плитах портреты своих умерших близких — закрасить или закрыть чем-либо. Сделать что угодно, лишь бы этих изображений больше не было видно.

Корреспондент Азатлыка позвонил имаму Саяту Гулбаеву из города Берекет, чтобы прояснить этот вопрос. Но как только имам понял, что на другом конце провода корреспондент «Азатлык», он тут же прервал разговор.

Однако другие люди в этом районе говорили, что им известно о приказе убрать портреты с надгробий. По их словам, имам Гулбаев хорошо известен в Берекете. В течение нескольких лет он читал проповеди о том, что не нужно отмечать поминками третий, седьмой и сороковой день после смерти близких. По словам некоторых жителей Берекета, местным священнослужителям запрещено появляться на таких поминальных собраниях.

«Вся эта история кажется довольно странной. Священнослужители не имеют такого сильного влияния в Туркменистане, и они почти наверняка не вырабатывают подобных предписаний — ни на национальном, ни на местном уровнях — без одобрения правительства», - отмечает издание.

После того как «Азатлык» впервые рассказала о том, что планируется сделать на кладбище «Байрам шехит», Гулбаев, похоже, пересмотрел распоряжение об устранении портретов с надгробных плит. Побывавший на кладбище мужчина рассказал, что имам позвонил ему и сообщил, что портрет на надгробной плите его сына может остаться.