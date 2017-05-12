В Астане подросток заразился от грызунов опасной инфекцией

- Случай заражения человека опасной инфекцией листерелезом впервые за 15 лет зафиксирован в Астане, пострадавший — 14-летний подросток, причина заражения — мыши или крысы.

Основными переносчиками листериоза являются мыши и крысы. В зону риска заражения этим заболеванием вы попадаете даже если в доме есть домашние животные — кошки и собаки. Более того, человек может заразиться возбудителем листерелеза, употребляя в пищу зараженные продукты (мясо, птица, рыба, молочные продукты), или просто вдыхая зараженный инфекцией воздух.

Начинается заболевание, как обычное ОРВИ, а закончится может полным параличем и нарушением функций головного мозга, сообщает Sputnik-Казахстан.

Другими словами — в зоне риска все столичные жители, а также гости города, которых ждут на открытие выставки EXPO сотни тысяч. В конце апреля в Астане провели дератизацию в частных секторах города. Мероприятиями по борьбе с грызунами было охвачено 20 тысяч домостроений. Выяснилось, что более чем в 1,1 тысячи домов есть-таки грызуны. Пришлось проводить повторную обработку помещений. Однако, как отмечается на официальном сайте столицы, "низкое качество дератизационных работ по подвальным помещениям и паркингам многоэтажных жилых домов оказывает негативное влияние на результативность борьбы". В начале мая специалистами департамента совместно с представителями акимата и исполнителями работ был проведен выборочный контроль эффективности дератизационных мероприятий по частному сектору. "Из обследованных 216 домов района "Алматы" владельцы 62 домов пожаловались на грызунов.

В районе "Есиль" была проведена проверка в 51 доме. У владельцев трех домов имелись жалобы на наличие грызунов. В районе "Сарыарка" у 18 из 77 опрошенных домовладельцев проблема с грызунами осталась актуальной", — говорится в сообщении. В столичном акимате считают, что все это свидетельствует о халатном отношении столичных КСК к дератизации. "Низкое качество дератизационных мероприятий может стать причиной вспышек инфекционных заболеваний, переносимых грызунами и характерных для территории столицы: туляремия, листериоз, лептоспироз и иерсиниозы.

Так, в апреле 2017 года среди детей до 14 лет уже зарегистрирован один случай листериоза. Данное заболевание не регистрировалось с 2002 года", — отмечается в сообщении. А жители города продолжают обращаться за медицинской помощью в травмпункты из-за укусов грызунов.