Минпром Туркменистана намерен увеличить мощность Келятинского цементного завода
- Туркменистан, экономика
- 12:21, 12 мая 2017
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CA-NEWS (TM) - Министерство промышленности Туркменистана объявило международный инвестиционный тендер на строительство производственной линии мощностью 300-600 тысяч тонн цемента в год на базе Келятинского цементного завода, сообщает 11 мая госинформагентство.
Келятинский цементный завод введен в эксплуатацию в 2000 году. Его проектная мощность составляет 686,3 тысячи тонн цемента в год. Помимо Келятинского предприятия в структуру отрасли входят Бахарлынский, Балканский и Лебапский цементные заводы, каждый мощностью 1 миллион тонн продукции в год.
В 2016 году экспорт туркменского цемента вырос по сравнению с 2015 годом в 7,7 раза.
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