В Ташкенте 13 мая пройдёт Женский веломарафон

- По случаю Международного дня семьи в Ташкенте 13 мая пройдёт Женский веломарафон с целью пропаганды здорового образа жизни среди женщин, расширения прав и возможностей женщин. В марафоне примет участие около 1500 девушек и женщин, сообщили в представительстве UNFPA (Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения) в РУз.

Весенний женский марафон организован в Ташкенте по случаю Международного Дня Семьи, который отмечается 15 мая каждого года. Тема этого года - «Семьи, образование и благополучие».Этот День призвана повысить осведомленность о роли семей в содействии образованию детей младшего возраста и возможностям обучения на протяжении всей жизни для детей и молодежи.

Марафон пройдёт под девизом: «Здоровая женщина - здоровое поколение». «Когда женщины и девочки образованны и здоровы, они активно участвуют во всех сферах жизни, когда они в состоянии сделать свой собственный выбор, когда у них и у их партнеров есть информация и средства для планирования своих семей, эти семьи лучше обеспечены, их общество становятся сильнее, и мы все ближе к устойчивому будущему, к которому стремимся», - подчеркнула в своей речи представитель UNFPA в Узбекистане Миеко Ябута.

Марафон завершится церемонией награждения победителей, а также выступлением танцевальных коллективов и представителей музыкального эстрады Узбекистана.