В Ташкенте 13 мая пройдёт Женский веломарафон

- Узбекистан, общество
- 12:22, 12 мая 2017
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Весенний женский марафон организован в Ташкенте по случаю Международного Дня Семьи, который отмечается 15 мая каждого года. Тема этого года - «Семьи, образование и благополучие».Этот День призвана повысить осведомленность о роли семей в содействии образованию детей младшего возраста и возможностям обучения на протяжении всей жизни для детей и молодежи.
Марафон пройдёт под девизом: «Здоровая женщина - здоровое поколение». «Когда женщины и девочки образованны и здоровы, они активно участвуют во всех сферах жизни, когда они в состоянии сделать свой собственный выбор, когда у них и у их партнеров есть информация и средства для планирования своих семей, эти семьи лучше обеспечены, их общество становятся сильнее, и мы все ближе к устойчивому будущему, к которому стремимся», - подчеркнула в своей речи представитель UNFPA в Узбекистане Миеко Ябута.
Марафон завершится церемонией награждения победителей, а также выступлением танцевальных коллективов и представителей музыкального эстрады Узбекистана.