РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ташкенте 13 мая пройдёт Женский веломарафон
CA-NEWS (UZ) - По случаю Международного дня семьи в Ташкенте 13 мая пройдёт Женский веломарафон с целью пропаганды здорового образа жизни среди женщин, расширения прав и возможностей женщин. В марафоне примет участие около 1500 девушек и женщин, сообщили в представительстве UNFPA (Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения) в РУз.

Весенний женский марафон организован в Ташкенте по случаю Международного Дня Семьи, который отмечается 15 мая каждого года. Тема этого года - «Семьи, образование и благополучие».Этот День призвана повысить осведомленность о роли семей в содействии образованию детей младшего возраста и возможностям обучения на протяжении всей жизни для детей и молодежи.

Марафон пройдёт  под девизом: «Здоровая женщина - здоровое поколение». «Когда женщины и девочки образованны и здоровы, они активно участвуют во всех сферах жизни, когда они в состоянии сделать свой собственный выбор, когда у них и у их партнеров есть информация и средства для планирования своих семей, эти семьи лучше обеспечены, их общество становятся сильнее, и мы все ближе к устойчивому будущему, к которому стремимся», - подчеркнула в своей речи представитель UNFPA в Узбекистане Миеко Ябута.

Марафон завершится церемонией награждения победителей, а также выступлением танцевальных коллективов и представителей музыкального эстрады Узбекистана.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×