Урожай пшеницы в Монголии может увеличиться до 500 тыс. тонн

CA-NEWS (MNG) - В текущем году Монголия может собрать хороший урожай пшеницы. Как сообщает Зерно Он-Лайн со ссылкой на информационный портал по вопросам гуманитарной помощи ReliefWeb.

Сейчас в Монголии идет яровой сев. Погодные условия благоприятствуют проведению сева пшеницы. Ожидается, что площадь сева под пшеницей будет увеличена до 362,1 тыс. га, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Уборка пройдет в сентябре. Если урожайность пшеницы вернется к среднему уровню, в текущем году Монголия может собрать 500 тыс. т пшеницы, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Монголия импортирует, в основном, пшеницу и рис. Основными поставщиками зерна являются Россия и Казахстан. В текущем сезоне импорт зерна не превысит 81 тыс. т, что намного ниже, чем в сезоне 2015/16 – 244 тыс. т. Импорт пшеницы составит 50 тыс. т, что в четыре раза меньше, чем в прошлом сезоне.