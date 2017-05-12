Казахстанская студентка стала обладателем престижной премии в Швеции

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская студентка стала обладателем престижной премии в Швеции, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

"Впервые студентка из Казахстана Адина Хамитова стала лауреатом престижной шведской премии Global Swede Award 2017. Наша соотечественница была номинирована на эту премию Каролинским институтом - крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений", - написал Жайнаков.

По его данным, специальная церемония по этому поводу прошла на днях в Министерстве иностранных дел Швеции. Награду Адине Хамитовой лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде. Известно, что Адина Хамитова учится в магистратуре Каролинского университета по специальности "Экономика здравоохранения, политика и менеджмент" с 2015 года.

Как сообщает Tengrinews, Адина Хамитова, получившая престижную награду в Швеции, рассказала, что уже начала работать в региональном представительстве Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Там 24-летняя девушка исследует эффективность системы казахстанского здравоохранения.

Адина Хамитова окончила школу-лицей № 8 для одаренных детей в Павлодаре. Участвовала в Олимпиаде по английскому языку. Затем отучилась в Лондоне и Ньюкасле, где также стала обладательницей двух престижных наград.

После учебы полгода работала в Астане в нефтегазовой сфере, однако девушку пригласили в кардиохирургический центр, где она бок о бок проработала с известным хирургом Казахстана Юрием Пя. Девушка решила поступить на магистратуру и выбрала Каролинский медицинский институт в Швеции, куда она поступила в 2015 году.



