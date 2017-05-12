РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Дании возмущены угрозами имама в адрес евреев

CA-NEWS (CA) - Опубликованная в Дании видеозапись проповеди имама в ходе пятничной молитвы в мечети Копенгагена, где звучат призывы к убийству евреев, вызвала возмущение в стране, сообщает Би-би-си.

На имама Мундхира Абдаллу было подано несколько жалоб в полицию, после того как в интернете была размещена запись, на которой он цитирует по-арабски хадис или завет пророка Мохаммеда, которая считается антисемитской.

В завете говорится, что Судный день "настанет до тех пор пока мусульмане не вступят в бой с евреями и не перебьют их".

Видеозаписи этой проповеди были размещены мечетью Аль-Фарук в социальных сетях YouTube и Facebook в минувшее воскресенье, хотя, по некоторым сообщениям, Абдалла произнес ее еще 31 марта.

Часть этой трехминутной проповеди была позднее переведена Институтом ближневосточных медиа-исследований в Вашингтоне.

На видеозаписи Абдалла стоит перед черным флагом с написанным на нем словом "Шахада", причем флаг напоминает черные стяги, используемые джихадистами экстремистских группировок вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды".

В ходе проповеди ими заявляет, что вскоре настанет "халифат" - государство, управляемое в соответствии с законами шариата, - которое поведет священную войну (или джихад) с целью объединения всех мусульман мира и освобождения мечети Аль-Акса в Иерусалиме от "ига сионистов".

Только тогда, говорит имам, слова пророка Мохаммеда исполнятся - и приводит в подтверждение этого вышеупомянутый завет.

Еврейская община Дании подала жалобу на имама.

Дэн Розенберг Асмуссен (Dan Rosenberg Asmussen), глава еврейской общины Дании, призвал полицию расследовать возможный случай подстрекательства к расовой ненависти.

«Мы опасаемся, что слабые и легко поддающиеся влиянию люди могли интерпретировать такие проповеди как призывы к актам насилия или террора против евреев», - сказал Асмуссен газете Politiken.

Министр по иммиграции и интеграции Ингер Стойберг также выразил свое возмущение.

"Это совершенно возмутительно, недемократично и вообще ужасно, - написал политик-центрист в "Фейсбуке". - Но это также свидетельствует, что мы должны проводить жесткую и последовательную политику, отвергая подобные высказывания".

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Nakai
15:50, 12 мая 2017
Что в этом такого? Он процитировал хадис. И его слова не являются экстремистскими и не направлены на разжигание межнациональной вражды. Эти слова Пророка мир ему и милость Аллаха - пророчество. Он предсказал то, что будет в будущем и все мусульмане знакомы с этим хадисом и знают его толкование. Из за этого хадиса мусульмане не идут убивать евреев.

А если власти Дании посмеют привлечь его к какой либо ответственности , то мусульманам следует указать им на библию которая переполнена фашистскими и бесчеловечными призывами к искоренению человека, к убийству женщин и детей
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×