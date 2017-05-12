В Дании возмущены угрозами имама в адрес евреев

- Азия и мир, происшествия
- 13:14, 12 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - Опубликованная в Дании видеозапись проповеди имама в ходе пятничной молитвы в мечети Копенгагена, где звучат призывы к убийству евреев, вызвала возмущение в стране, сообщает Би-би-си.
На имама Мундхира Абдаллу было подано несколько жалоб в полицию, после того как в интернете была размещена запись, на которой он цитирует по-арабски хадис или завет пророка Мохаммеда, которая считается антисемитской.
В завете говорится, что Судный день "настанет до тех пор пока мусульмане не вступят в бой с евреями и не перебьют их".
Видеозаписи этой проповеди были размещены мечетью Аль-Фарук в социальных сетях YouTube и Facebook в минувшее воскресенье, хотя, по некоторым сообщениям, Абдалла произнес ее еще 31 марта.
Часть этой трехминутной проповеди была позднее переведена Институтом ближневосточных медиа-исследований в Вашингтоне.
На видеозаписи Абдалла стоит перед черным флагом с написанным на нем словом "Шахада", причем флаг напоминает черные стяги, используемые джихадистами экстремистских группировок вроде "Исламского государства" или "Аль-Каиды".
В ходе проповеди ими заявляет, что вскоре настанет "халифат" - государство, управляемое в соответствии с законами шариата, - которое поведет священную войну (или джихад) с целью объединения всех мусульман мира и освобождения мечети Аль-Акса в Иерусалиме от "ига сионистов".
Только тогда, говорит имам, слова пророка Мохаммеда исполнятся - и приводит в подтверждение этого вышеупомянутый завет.
Еврейская община Дании подала жалобу на имама.
Дэн Розенберг Асмуссен (Dan Rosenberg Asmussen), глава еврейской общины Дании, призвал полицию расследовать возможный случай подстрекательства к расовой ненависти.
«Мы опасаемся, что слабые и легко поддающиеся влиянию люди могли интерпретировать такие проповеди как призывы к актам насилия или террора против евреев», - сказал Асмуссен газете Politiken.
Министр по иммиграции и интеграции Ингер Стойберг также выразил свое возмущение.
"Это совершенно возмутительно, недемократично и вообще ужасно, - написал политик-центрист в "Фейсбуке". - Но это также свидетельствует, что мы должны проводить жесткую и последовательную политику, отвергая подобные высказывания".