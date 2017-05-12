Президент Сирии назвал зоны безопасности в стране шансом для боевиков получить амнистию

CA-NEWS (CA) - Президент Башар Асад в интервью белорусскому телеканалу ОНТ сказал, что создание в Сирии зон безопасности может дать возможность боевикам сложить оружие.

«Цель этих зон - защитить гражданское население и дать возможность боевикам заключить перемирие с правительством, как это уже бывало в других провинциях. Это шанс для человека с ружьем одуматься и определить свой юридический статус», - рассказал президент Сирии. При этом он подтвердил, что для боевиков в этих зонах может быть организована амнистия. «За сложением оружия следует амнистия», - отметил он.

В то же время, Асад подчеркнул, что принципиальной целью создания зон безопасности в Сирии является «прекращение кровопролития, чтобы была возможность инициировать политические процессы между нами и группами влияния в этих зонах». Президент Сирии отметил, что рассматривает российскую инициативу как правильную, однако полагает, что «чтобы говорить о результате придется какое-то время подождать».

Башар Асад также ответил на вопрос о том, когда сирийский народ будет праздновать победу над войной, которая длится уже 7 год: «Нам важно понять что за идеология стоит за терроризмом. Проведу параллель. Что за идеология стояла за нацизмом? Над тем самым нацизмом, над которым одержал победу советский народ и народ Белоруссии был частью того великого советского народа, который бился на смерть и выстоял во Второй мировой войне».

«Мне кажется, что фон и идеология этих войн одинакова. Что хотели нацисты? Гегемонии и господства над остальным миром. Остальные люди даже не принимались в расчет. Война, которую сейчас ведет наш народ не только против террористов здесь в Сирии, она против тех, кто ее поддерживает», - президент Сирии.

«Террор лишь инструмент для некоторых стран. Они хотят установить такое же мировое господство, как и нацисты, порабощая народы и целые страны. Превращая слабых в своих марионеток и приспешников. Вторая мировая, которую перенес ваш народ весьма похожа на ту войну, которая переживает народ Сирии, суть одна», - заключил Башар Асад.