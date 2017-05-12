Центробанк Монголии ввел в эксплуатацию межбанковскую платформу онлайн торгов

- Центробанк Монголии ввел в эксплуатацию межбанковскую валютную торговую онлайн платформу в целях улучшения доступа к инфраструктуре валютного рынка, повышения прозрачности и открытой информации и создания базовых условий для спот-курса валюты, сообщает 12 мая Монцамэ.

Эта работа проведена в рамках реализации основных направлений на 2017 год по отношению денежно-кредитной политики.

Для обеспечения нормальной деятельности и эффективного проведения онлайн платформы Совет директоров ЦБ разработал правило этики специалистов по закупкам.

В связи с внедрением новой онлайн платформы в Монголии представители Минфина и банков «Голомт» и «ХААН» дали информацию гражданам по темам «Возможности участия гражданам, предприятиям и организациям в деятельности платформы», «Важность правила этики специалистов по закупкам» и «Рынок ценных бумаг правительства».