Сотрудник прокуратуры Алматы, бывший за рулем Гелендвагена о ДТП с автобусом: Я бы не стал рисковать своим сыном (интервью)

CA-NEWS (KZ) - Помощник прокурора Ауэзовского района Алматы Бекзат Бошен рассказал подробности аварии с автобусом, в которой пострадали его двухлетний сын и еще 22 человека, передает Tengrinews.kz. Мужчина был за рулем "Гелендвагена".

"11 мая я утром встал где-то в 8 часов, отвез жену в больницу, так как она там получает рентгенооблучение, у нее рак. В тот же день мы хотели выехать в город Сарыагаш отдохнуть, у меня был отпуск. Я приготовил машину, поехал поменять масло. Я поменял масло и вернулся через улицу Петрова, и ехал в восточном направлении", - рассказывает Бошен. В этот момент, по его словам, ему позвонила супруга и попросила приехать быстрее.

"Я подумал, что с правой стороны есть маленький переулок, увидел его и хотел повернуть. Так как с правой стороны была помеха, я посмотрел, она проехала, этого автобуса не было. Сын сидел рядом со мной, я повернул направо. В этот момент я почувствовал удар справа. Я очнулся через две-три секунды, смотрю, что сын сидит в ступоре, не двигается. Потом я взял его на руки, выбежал, там люди прибежали, они взяли сына у меня и занесли в ближайший магазин. Я подбежал к нему и увидел, что он не двигается. Рукой открыл ему рот и сделал первую необходимую помощь. Как будто дал ему жизнь, он резко зашевелился и в тот момент приехала скорая. Мы на скорой увезли его в первую детскую больницу", - вспоминает Бекзат Бошен.

По словам мужчины, во время столкновения сын сидел на переднем сидении в детском кресле. "Ему два годика. Автобуса не было в тот момент, когда я поворачивал. Я знаю, что с правой стороны проехала легковая машина, я ее увидел, пропустил, потом аккуратно повернул направо, посмотрел - никого нет, но в этот момент уже был удар. Поворотник я включал. Никакого сигнала не слышал. Я бы своим ребенком, который сидит справа, не рисковал бы никогда. Сейчас он в реанимации лежит, в тяжелом состоянии. Я не могу утверждать, но, возможно, автобус ехал на большой скорости, чтобы мою машину откинуть на 20 метров и врезаться с такой скоростью в столб. Если бы он ехал со скоростью 50-60 километров в час, он остановился бы. Я растерялся в тот момент", - говорит помощник прокурора.

"Удар пришелся на заднюю дверь и переднюю стойку с правой стороны. При ударе ребенок вылетел из кресла. После того как его отвез в больницу, органы уголовного преследования меня забрали, я уже показания давал", - пояснил он.

"Гелендваген", на котором ездил помощник прокурора, оформлен на другого человека. "Машина, на которой я ехал, это машина моего брата. Он в свое время купил ее у своего друга. Оформлена на друга моего брата. Я сам в данное время езжу на Mitsubishi Galant. Я в тот день хотел поехать в Шымкент, так как я был уверен, что на Mitsubishi Galant не доеду, и попросил у него, он дал мне эту машину. Брат работает на базаре, у него есть свои точки. Он бизнесмен", - объяснил происхождение машины Бошен.

Бекзат Бошен сказал, что с 2 по 17 мая находится в трудовом отпуске.

"Я могу только добавить: граждане республики Казахстан, простите меня! Я действительно не хотел, я действительно не видел этот автобус. И тем более, справа сидел мой сын. Я сыном никогда бы не рисковал. Простите! Я всем, чем могу, буду помогать всем пострадавшим людям, которые сейчас лежат в больнице", - добавил помощник прокурора.

Ранее Генеральная прокуратура РК выразила сочувствие пострадавшим в ДТП автобуса и "Гелендвагена" в Алматы и сообщила, что взяла ход расследования дела под свой контроль. Бекзата Бошена уже привлекли к административной ответственности: оштрафовали на 15 МРП ($310) и лишили прав на год.

Также сейчас полицией Алматы по факту ДТП проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, кррупная авария произошла 11 мая примерно в 10 утра. Водитель внедорожника Mercedes-Benz G-класса, двигаясь в восточном направлении по проспекту Райымбек батыра, на пересечении с улицей Потемкина при совершении маневра вправо допустил столкновение с автобусом, который ехал по "выделенке".

В результате ДТП пострадали 23 человека. Из них восемь человек были госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7, трое находятся в реанимации. Одна из пострадавших является беременной. Она также находится в больнице. Ранее сообщалось, что двухлетний сын водителя "Гелендвагена" находится в тяжелом состоянии. Его состояние врачи оценили как тяжелое, у него ушиб грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма.



