В центре Рима произошел двойной взрыв (фото)

- Азия и мир, происшествия
- 14:59, 12 мая 2017
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CA-NEWS (CA) - В центре Рима в пятницу произошел взрыв. Инцидент произошел на центральной улице Виале Авентино, недалеко от здания почты, сообщает издание Ansa со ссылкой на данные местных правоохранительных органов и аварийных служб.
При этом по информации итальянского агентства Rai, взрыв был двойным. Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.
В результате происшествия, как пояснили спасатели, была повреждена одна из машин. Информации о погибших или пострадавших из-за взрыва в настоящий момент, по их данным, нет.
В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.
Причины и остальные обстоятельства взрыва, по информации издания, выясняются. La Repubblica замечает, что взрывное устройство, по данным аварийных служб, могло находиться в одной из посылок.
#Roma, esplosione vicino ufficio postale via #Marmorata. I rilievi della polizia pic.twitter.com/3kTVKvT8uE— Sara Bertuccioli (@sarabertuccioli) May 12, 2017
Package bomb explodes outside Rome post office. Car damages. No injuries. pic.twitter.com/SzQl66k1Lp— Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) May 12, 2017
Roma. Bomba carta in via Marmorata, vicino ufficio postale - https://t.co/pKg8JbeO3V pic.twitter.com/5XUyOPbZ10— Agenzia Agenpress.it (@Agenpress) May 12, 2017
Une explosion dans le centre de #Romehttps://t.co/uviiq6T8mD pic.twitter.com/IvHt8l21zM— Alain-Vilakazi™|Inc. (@Mr_AlVil) May 12, 2017
ITALY - Explosion hits central Rome, no casualties reported https://t.co/ZPj7X50V0z pic.twitter.com/gGopAbp2Oc— Voice of Europe (@V_of_Europe) May 12, 2017