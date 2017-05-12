В центре Рима произошел двойной взрыв (фото)

CA-NEWS (CA) - В центре Рима в пятницу произошел взрыв. Инцидент произошел на центральной улице Виале Авентино, недалеко от здания почты, сообщает издание Ansa со ссылкой на данные местных правоохранительных органов и аварийных служб.

При этом по информации итальянского агентства Rai, взрыв был двойным. Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.

В результате происшествия, как пояснили спасатели, была повреждена одна из машин. Информации о погибших или пострадавших из-за взрыва в настоящий момент, по их данным, нет.

В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Причины и остальные обстоятельства взрыва, по информации издания, выясняются. La Repubblica замечает, что взрывное устройство, по данным аварийных служб, могло находиться в одной из посылок.

#Roma, esplosione vicino ufficio postale via #Marmorata. I rilievi della polizia pic.twitter.com/3kTVKvT8uE — Sara Bertuccioli (@sarabertuccioli) May 12, 2017

Package bomb explodes outside Rome post office. Car damages. No injuries. pic.twitter.com/SzQl66k1Lp — Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) May 12, 2017

Roma. Bomba carta in via Marmorata, vicino ufficio postale - https://t.co/pKg8JbeO3V pic.twitter.com/5XUyOPbZ10 — Agenzia Agenpress.it (@Agenpress) May 12, 2017

ITALY - Explosion hits central Rome, no casualties reported https://t.co/ZPj7X50V0z pic.twitter.com/gGopAbp2Oc — Voice of Europe (@V_of_Europe) May 12, 2017