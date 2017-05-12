РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В центре Рима произошел двойной взрыв (фото)

CA-NEWS (CA) - В центре Рима в пятницу произошел взрыв. Инцидент произошел на центральной улице Виале Авентино, недалеко от здания почты, сообщает издание Ansa со ссылкой на данные местных правоохранительных органов и аварийных служб.

При этом по информации итальянского агентства Rai, взрыв был двойным. Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.

В результате происшествия, как пояснили спасатели, была повреждена одна из машин. Информации о погибших или пострадавших из-за взрыва в настоящий момент, по их данным, нет.

В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Причины и остальные обстоятельства взрыва, по информации издания, выясняются. La Repubblica замечает, что взрывное устройство, по данным аварийных служб, могло находиться в одной из посылок.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Dormidont43
16:44, 12 мая 2017
Начинается разминка перед большой тренировкой.
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×